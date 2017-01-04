DİYABET DERNEĞİ’NDE SOHBET TOPLANTISI

Kıbrıs Türk Diyabet Derneği’nin (KTDD) geleneksel sohbet toplantısında “İnsülin Direnci” tartışıldı.

Diyetisyen Hatice Kubilay’ın konuşmacı olarak katıldığı toplantıda, diyabetlinin kendini takibinde önemli yer tutan insülin direncinin sadece diyabetlilerde değil, yanlış beslenme alışkanlığı olan herkeste gelişebileceği vurgulandı. Kubilay, “İnsülin direnci fazla kilolu kişilerde görülebildiği gibi zayıf kişilerde de görülebilir” dedi.

Kubilay, insülin direncinin kırılmasında yaşam tarzı değişikliğinin ve yürüyüş yapmanın önemine de vurgu yaptı.