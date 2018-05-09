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Diyabet Derneği “tatilde diyabetlilerin dikkat etmeleri gereken konular” konuşuldu

Kıbrıs Türk Diyabet Derneği’nin mayıs ayı konuğu Dr. Tomris Mahirel, diyabetlilerin tatile giderken yanlarında ilaçlarını, kan şekeri ölçüm cihazı gibi malzemelerini ve şeker düşmesine karşı tedbir amaçlı şeker, meyve suyu, karbonhidratlı yiyecekler bulundurmalarının önemine işaret etti.

Diyabet Derneği “tatilde diyabetlilerin dikkat etmeleri gereken konular” konuşuldu

Kıbrıs Türk Diyabet Derneği’nin mayıs ayı konuğu Dr. Tomris Mahirel, diyabetlilerin tatile giderken yanlarında ilaçlarını, kan şekeri ölçüm cihazı gibi malzemelerini ve şeker düşmesine karşı tedbir amaçlı şeker, meyve suyu, karbonhidratlı yiyecekler bulundurmalarının önemine işaret etti.

09 Mayıs 2018 Çarşamba 07:05
Diyabet Derneği “tatilde diyabetlilerin dikkat etmeleri gereken konular” konuşuldu

MAHİREL: “DİYABETLİ KİŞİLERİN TATİLE ÇIKARKEN YANLARINDA GÖTÜRECEKLERİ EŞYALARIN BİR LİSTESİNİ YAPMALARI GEREK”

Kıbrıs Türk Diyabet Derneği’nin mayıs ayı konuğu Dr. Tomris Mahirel, diyabetlilerin tatile giderken yanlarında ilaçlarını, kan şekeri ölçüm cihazı gibi malzemelerini ve şeker düşmesine karşı tedbir amaçlı şeker, meyve suyu, karbonhidratlı yiyecekler bulundurmalarının önemine işaret etti.

Diyabet Derneği’nden verilen bilgiye göre, dün Diyabet Derneği’nin yeni ofis salonunda gerçekleşen sohbet toplantısına konuk olan Mahirel; “Tatilde Diyabetlilerin Dikkat Etmeleri Gereken Konular” konusunda konuştu. Diyabetli kişilerin tatile çıkarken yanlarında götürecekleri eşyaların bir listesini yapmaları gerektiğini belirten Mahirel, tatilde açık renk ve ter emici kıyafetler seçilmesinin de gerekli olduğunu söyledi.

Diyabetlilerin de tatil yapmaya ihtiyaçları ve hakları olduğuna dikkat çeken Mahirel, toplantıda, tatilin güzel geçmesi için diyabetlilerin dikkat etmeleri gereken bazı konular olduğuna vurgu yaptı.

Mahirel, diyabetlilerin tatile giderken ilaçlarını, kan şekeri ölçüm cihaz ve çubuklarını, yedek pil, iğne ucu gibi malzemelerini unutulmamalarının önemine değindi.

Tomris Mahirel, ıslak mayonun en erken zamanda değiştirilmesi gerektiğini, bu nedenle deniz veya havuza girecek olanların yedek mayo bulundurmaları gerektiğini söyleyerek, diyabetlilerin şeker düşmesine karşı tedbir amaçlı yanlarında mutlaka şeker, meyve suyu, karbonhidratlı yiyecekler bulundurmaları gerektiğini belirtti.

(TUĞ/ÖK) FOTOĞRAFLI

Son Güncelleme: 09.05.2018 10:24
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