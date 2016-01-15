Diyabet Derneği Liseler Arası Bilgi Yarışması Düzenledi



Diyabet Derneği, Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan protokol kapsamında, “Yeni Bir Yaşam Biçimi Mümkün” isimli liselerarası bilgi yarışması düzenledi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Kıbrıs Türk Diyetisyenler Birliği işbirliğinde projelendirilen bilgi yarışması gençleri obezite, diyabet ve doğru beslenme ile egzersizin önemi hakkında bilgilendirmek amacıyla gerçekleştirildi.

Bölgeler içi yarışmanın ardından 12 Ocak’ta gerçekleştirilen finalde Lefke Gazi Lisesi birinci, Güzelyurt Türk Maarif Koleji ikinci, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi de üçüncü oldu.