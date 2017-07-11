Diyabet Derneği İle Sağlık Bakanlığı Birlikte Hareket Edecek

Sağlık Bakanlığı ile Kıbrıs Türk Diyabet Derneği, 14 Kasım Dünya Diyabet günü dolaysısıyla düzenlenecek etkinliklerde birlikte hareket etme kararı aldı.

Sağlık Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre Bakan Sucuoğlu, Kıbrıs Türk Diyabet Derneği’nden bir heyeti kabul etti.

Ziyarette yaptığı konuşmada Dernek Başkanı Caner Acar, gittikçe artan diyabet hastalığı hakkında vatandaşı bilgilendirmenin önemli olduğunu, bu nedenle 14 Kasım’da Dernek tarafından düzenlenecek etkinliklerde Sağlık Bakanlığı ile birlikte hareket etmek istediklerini söyledi.

Sağlık Bakanı Dr. Sucuoğlu da, giderek artan bir rahatsızlık olan diyabet konusunda bilinçlendirmenin önemli olduğunu, derneğin yapacağı etkinliklerde birlikte hareket etme konusunda büyük bir memnuniyet duyacaklarını ifade etti.