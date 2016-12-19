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19 Aralık 2016 Pazartesi 13:25

Diyabet Derneği “Diyabet Ve Ayak Bakımı” Konulu Eğitim Düzenliyor

Kıbrıs Türk Diyabet Derneği tarafından “Diyabet ve Ayak Bakımı” eğitimi verilecek.

Diyabet Derneği 'Diyabet Ve Ayak Bakımı” Konulu Eğitim Düzenliyor
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Kıbrıs Türk Diyabet Derneği  tarafından “Diyabet ve Ayak Bakımı” eğitimi verilecek.

Diyabet Derneği Başkanı Caner Arca’nın açıklamasına göre eğitim, 27 Aralık Salı günü gerçekleştirilecek.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi dernek salonunda yer alacak olan seminer saat 17:30’da başlayacak. “Diyabet ve Ayak Bakımı” konulu eğitimde podiatrist (Ayak Bakım Uzmanı) George Poullos konuşmacı olacak. Yaklaşık 2 saat sürecek etkinlikte konuşmaların anında tercümesi gerçekleştirilecek.

Arca, ayak problemlerinin sadece diyabetlilerde ortaya çıkmadığını, herkesin ayaklarının önemini kavraması ve bakımını nasıl yapacağını öğrenmesi gerektiğine işaret ederek, bu yüzden eğitime herkesin davetli olduğunu belirtti.

Katılımcılara ara öğün ve katılım sertifikası verilecek eğitime katılmak isteyenlerin önceden kayıt yaptırmaları gerektiği ve katılımcılardan masrafların karşılanması maksadıyla, makbuz karşılığı 10 TL bağış alınacağı da belirtildi.

Kayıt yaptırmak isteyenler, 0392 223 6115, 0548 859 5001 ve 0548 859 5002 numaralı telefonlardan  Kıbrıs Türk Diyabet Derneği’ne ulaşabilir.

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