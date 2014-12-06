Diyabet Derneği Balosu Cumhurbaşkanlığı Himayelerinde Yapıldı

Kıbrıs Türk Diyabet Derneği’nin geleneksel dayanışma balosu, dün akşam Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı’nın eşi Meral Eroğlu’nun da katıldığı Lefkoşa’daki Merit Hotel’deki dayanışma balosunda konuşan Kıbrıs Türk Diyabet Derneği Başkanı Mustafa Oymacı, bu yılki baloyu Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlediklerini söyledi.

Oymacı, “Eğer istersek diyabet kontrol altına alınabilir. Doğru beslenme ve hareketli bir yaşam sürersek diyabeti kontrol edebilir” dedi.

Daha sonra katılımcılara hitap eden Meral Eroğlu da, Kıbrıs Türk Diyabet Derneği’nin oldukça çalışkan bir dernek olduğunu belirterek, herkese sağlık diledi.