Diyabet Derneği 14. Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapıldı

BAŞKANLIĞA CANER ARCA GETİRİLDİ

Kıbrıs Türk Diyabet Derneği 14. Olağan Genel Kurul Toplantısı Cumartesi günü gerçekleştirildi. Toplantıda Caner Arca başkanlığa seçildi.

Dernek’ten yapılan açıklamaya göre yetkili kurulların üyeliklerinin seçiminin de gerçekleştirildiği Genel Kurul toplantısından hemen sonra kurullar ilk toplantılarını yaptı ve tüzük gereği görev bölümü yaptı.

Buna göre Tomris Mahirel Genel Sekreterliğe, Mustafa Bilgehan Örgütlenme Sekreterliğine, Mevhibe Çıraklı Mali Sekreterliğe, Ali Yıldırım Eğitim Sekreterliğine, Yıldan Oymacı Sosyal Faaliyetler Sekreterliğine, Hasan Arşehit Basın Yayın Sekreterliğine ve Mustafa Türk ile Handan Bilgehan Mert Faal Üyeliğe getirildi.

Disiplin Kurulu Başkanı ise Oğuz Özen oldu.