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Dışişleri Bakanı Özersay, Meslek Memurlarını Bilgilendirdi

Lefkoşa, 9 Kasım 18 : Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Bakanlık bünyesinde hizmet veren meslek memurlarına yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. 

Dışişleri Bakanı Özersay, Meslek Memurlarını Bilgilendirdi

Lefkoşa, 9 Kasım 18 : Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Bakanlık bünyesinde hizmet veren meslek memurlarına yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. 

09 Kasım 2018 Cuma 10:27
Dışişleri Bakanı Özersay, Meslek Memurlarını Bilgilendirdi
Lefkoşa, 9 Kasım 18 : Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Bakanlık bünyesinde hizmet veren meslek memurlarına yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. 
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakanlık Uğur Umar Konferans Salonu’nda dün gerçekleşen toplantıda, Bakan Özersay, Kıbrıslı Rum lider Anastasiadis’in son açıklaması, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin yayımladığı Kıbrıs Raporu’nun değerlendirilmesi, Kıbrıs Rum tarafının Kıbrıs sorununa yönelik tutumu, KKTC ve TC arasındaki ilişkiler ile ihtiyaç duyulabilecek yeni işbirlikleri ve Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nün adadaki varlığı konularında meslek memurlarını bilgilendirerek, personelin sorularını yanıtladı.
Diğer konular yanında, son derece talihsiz olarak nitelediği Kıbrıslı Rum lider Anastasiadis’in son açıklamasında yer alan, Kıbrıslı Türklerin, bir anlaşmayla oluşacak Federal Hükümetin işleyişinde her konuda söz söyleme hakkının olmasına gerek olmadığı, sadece kendilerini ilgilendiren yaşamsal konularda söz haklarının olmasının yeterli olacağı söyleminin özellikle altını çizen Özersay, burada önemli olanın aslında bu yaşamsal konuların nasıl ve kim tarafından belirleneceği hususu olduğunu ifade etti. 
Özersay, bu söylemin, Kıbrıs Rum tarafının Kıbrıslı Türklerle gücü ve zenginliği paylaşmak istemediğini bir kez daha ortaya koyduğunu ve Anastasiadis’in bir adım daha ileriye giderek Federal Hükümetin kendilerine ait olacağı ön kabulüyle bir çözüm düşündüğünün ifşaatı olduğunu söyledi.
Bakan Özersay konuşmasında, anlamlı müzakere edebilmek için Rum tarafından beklenen zihniyet değişiminin, ne yazık ki iyiye doğru değil daha da geriye doğru değiştiğini, bunun da ilgili uluslararası aktörlerin dikkatinden kaçmadığını dile getirdi.
(AK/ÖK) FOTOĞRAFLI 

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