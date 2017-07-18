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18 Temmuz 2017 Salı 12:44

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu Yabancı Parlamenterler İle Gazetecilere Brifing Verdi

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları kapsamında KKTC'yi ziyaret eden yabancı parlamenterler ve gazetecileri kabul ederek, Kıbrıs sorunu ve müzakere süreci ile ilgili brifing verdi.

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu Yabancı Parlamenterler İle Gazetecilere Brifing Verdi
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DIŞİŞLERİ BAKANI ERTUĞRULOĞLU YABANCI PARLAMENTERLER İLE GAZETECİLERE BRİFİNG VERDİ

“ÇÖZÜM ÇABALARI GEÇEN HAFTA İSVİÇRE’DE BİTTİ”

Lefkoşa, 18 Temmuz 17 : Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları kapsamında KKTC'yi ziyaret eden yabancı parlamenterler ve gazetecileri kabul ederek, Kıbrıs sorunu ve müzakere süreci ile ilgili brifing verdi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Bakanlık’ta  yer alan ve ayrı ayrı gerçekleştirilen brifinglerde, Ertuğruloğlu,  yabancı parlamenter ve gazetecilere Kıbrıs sorunu tarihçesi ile müzakere sürecinde gelinen son aşama hakkında bilgiler verdi.

Ertuğruloğlu, parlamenter ve gazetecilerin yeni dönemde KKTC'nin nasıl bir yol izleyeceği ile ilgili sorularını da yanıtladı.

Yabancı gazetecilere yönelik brifinge, Sırbistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Hırvatistan, İtalya, Katar, Umman, İspanya, Kanada, Azerbaycan ve Lübnan'dan gazeteciler katıldı.

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Azerbaycan, Makedonya, Gürcistan, Slovakya, Madagaskar, Pakistan ve İngiltere'den gelen yabancı parlamenterlere de süreç hakkında detaylı bilgiler verdi.

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Kıbrıs'ta 50 yıldır BM'nin iyi niyet misyonu çerçevesinde sürdürülen görüşmelerin ve çözüm çabalarının geçen hafta İsviçre'de bittiğini ifade etti.

Kıbrıs'ta iki devlet bulunduğunu ve bundan sonra artık Kıbrıs'ta bu iki devletin iyi komşuluk ilişkileri içerisinde geleceği inşa edebileceğini kaydeden Ertuğruloğlu, “bundan sonra Kıbrıs'ta müzakere olmayacak" demediğini, ancak bundan sonra müzakere olacaksa müzakerelerin iki devlet arasında olabileceğini söyledi.

KKTC'nin önünde birçok seçenek bulunduğunu ve Anavatan Türkiye'nin desteğiyle masadaki tüm seçeneklerin değerlendirilebileceğini belirten Ertuğruloğlu, Kıbrıs adasında barış ve huzurun Kıbrıs Türk halkı tarafından her zaman korunacağını vurguladı.

Süreç boyunca Kıbrıs Türk tarafı olarak her zaman çözümden, anlaşmadan yana olduklarını ancak 50 yıl boyunca sadece zamanlarının çalındığına işaret eden Ertuğruloğlu, Kıbrıs Türk halkının çalınacak bir 50 yılı daha olmadığını, çünkü bu sürecin bugüne kadar olduğu gibi aynı şekilde sürdürülmesi halinde hiçbir zaman sonuçlanamayacağını, bunun da İsviçre'de görüldüğünü belirtti.

Rum tarafının İsviçre'ye müzakere için değil, sadece "sıfır asker sıfır garanti" hedefiyle geldiğini ifade eden Ertuğruloğlu, "Kıbrıs Türk tarafı olarak sadece Türkiye'nin garantisine güveniyoruz. Kıbrıs Türk halkı Türkiye'nin garantisi dışında bir garantiyi asla kabul etmez" dedi.

“SORUN SADECE ASKER VE GARANTİLER DEĞİL”

Ertuğruloğlu, ayrıca sorunun sadece asker ve garantiler olmadığını, Rum tarafının Kıbrıslı Türklerle yönetim ve güç paylaşımı başta olmak üzere hiçbir şeyi paylaşmak değil tartışmak bile istemediğini vurguladı.

Türkiye'nin 1974'ten beridir adada huzur, barış ve güvenlik için bulunduğunu vurgulayan Ertuğruloğlu, o tarihten bugüne adada barış ve huzur içinde bir yaşam sürdürüldüğünü söyledi.

Soruları da yanıtlayan Ertuğruloğlu, Kıbrıs Rum tarafının doğalgaz konusunda attığı tek taraflı adımları eleştirerek, bu konuda Türkiye'nin Kıbrıs Türk halkının haklarını sonuna kadar koruyacağını vurguladı ve Rum tarafının bu konuda Kıbrıs Türk halkının haklarını göz ardı ederek, gerginliğe yol açmamasını temenni etti.

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Kıbrıs Türk halkına uygulanan haksız ve insanlık dışı izolasyon ve ambargoların da artık kaldırılması gerektiğini de vurguladı.

Ertuğruloğlu, Kıbrıs Türk halkının bu coğrafyada yalnız olmadığına, yanında her zaman Anavatanı Türkiye Cumhuriyeti'nin bulunduğuna işaret ederek, KKTC'nin her zaman güçlü Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğiyle bu coğrafyadaki varlığını ve gelişimini sürdüreceğini söyledi.

Ertuğruloğlu, brifingin ardından yabancı gazetecilerle anı fotoğrafı çektirdi, ayrıca özel röportajlar verdi.

(ÖZ/HA) FOTOĞRAFLI

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