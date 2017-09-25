Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu Washıngton Temaslarına Bugün Başlıyor

ERTUĞRULOĞLU WASHINGTON'DA ABD YETKİLİLERİ, DÜŞÜNCE KURULUŞLARI VE MEDYA MENSUPLARIYLA GÖRÜŞECEK

ERTUĞRULOĞLU ÇÖZÜM ALTERNATİFLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ

“BM UYGULAMALARINI GÖZDEN GEÇİRMELİ”

Lefkoşa, 25 Eylül 17 (.): New York’ta temaslarını tamamlayan Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, bugün Washington’daki temaslarına başlıyor.



Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Ertuğruloğlu, burada bazı ABD'li yetkililer ile görüşecek, bazı düşünce kuruluşları ve medya kurumlarına Kıbrıs'taki son gelişmeler hakkında bilgi verecek.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu 72. Dönem Toplantılarının yapıldığı New York'taki temaslarını tamamladı. Ertuğruloğlu, görüşmeleri oldukça yararlı olarak niteledi ve Kıbrıs Türk halkının sesini ve haklılığını dünyaya artık daha çok duyurmak için sürekli çalışacağını söyledi.

Ertuğruloğlu, New York'ta İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Yıllık Eşgüdüm Toplantısı ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Bakanlar Konseyi Toplantısı’na katılarak, üyelere hitap etti.

“ÇÖZÜM ALTERNATİFLERİ DEĞERLENDİRİLMELİ”

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, BM Genel Merkezi’nde yer alan temaslarında, Kıbrıslı Türklerin sebebi olmadıkları ve sürdürülmesine neden olmadıkları bir sorunun esiri haline getirilmelerinin büyük bir haksızlık ve insanlık dışı olduğunu vurguladı ve "Kıbrıs'ta uluslararası toplumun da desteği ile Ada’daki iki tarafın güçlü komşuluk ilişkileri kurabileceği ve yan yana barış ve istikrar içerisinde yaşayabilecekleri farklı çözüm alternatiflerinin artık değerlendirilmesi gerektiğini düşünmekteyiz" dedi.

Ertuğruloğlu, İİT Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda yaptığı konuşmada ise, “İİT ve kardeş üye ülkelerin, KKTC ile ilgili İİT karar ve deklarasyonlarını fiiliyata geçirmesini umuyor, ciddi adımlar bekliyoruz. Kıbrıs ile ilgili karar ve deklarasyonları fiilen yürürlüğe sokacak ve Kıbrıslı Türkler üzerinde uygulanan izolasyonlara son verecek bir yol haritası hususunda görüşmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

ÇAVUŞOĞLU İLE GÖRÜŞME

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, New York temasları çerçevesinde Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile de bir araya geldi. Çavuşoğlu'nun davetiyle gerçekleştirilen kahvaltılı görüşmede, Kıbrıs'taki son gelişmeler ele alındı.

Ertuğruloğlu, aynı gün Çavuşoğlu'nun davetlisi olarak New York'ta yeni yapılacak Türkevi'nin temel atma törenine de katıldı. Türkevi'nin temeli Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atıldı.

İKİLİ TEMASLAR

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, ayrıca Umman Sultanlığı Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alawi ile de görüştü. Ertuğruloğlu, Umman Sultanlığı New York Daimi Temsilciliğinde yer alan görüşmede Alawi'yi Kıbrıs'taki gelişmeler hakkında bilgilendirdi.

Ertuğruloğlu, temasları kapsamında İİT Genel Sekreteri Dr. Yousef Al-Othaimeen, EİT Genel Sekreteri Halil İbrahim Akça ve Birleşmiş Milletler Barışı Koruma Operasyonlarından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix ile de görüştü.

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, görüşmelerde, Kıbrıs Türk halkının yıllardır maruz kaldığı haksızlıklara işaret ederek, Kıbrıs'ta artık BM'nin Kıbrıs Türk halkını göz ardı etmeden, eşitlik temelinde yeni bir sayfa açması, uluslararası camianın da Kıbrıs Türk halkının maruz bırakıldığı haksız ambargoların kaldırılması için destek vermesi gerektiğini vurguladı.

“BM KIBRIS’TAKİ UYGULAMALARINI GÖZDEN GEÇİRMELİ”

Ertuğruloğlu, Lacroix ile görüşmesinde Kıbrıs Türk tarafının biten müzakereler, yeni süreç, BM'den beklentiler ve BM'nin yardım konvoyları konularındaki görüşlerini ileterek, BM'nin artık Kıbrıs'taki uygulamalarını yeniden gözden geçirmesi gerektiğine işaret etti.

MÜLAKATLAR VERDİ

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, bazı basın kuruluşlarına mülakatlar da verdi. Ertuğruloğlu, Amerikan'ın Sesi (Voice of America) ve Agence France-Presse'e (AFP) verdiği röportajlarda, Kıbrıs sorununun tarihçesi ve Kıbrıs müzakere süreçlerini anlatarak, Kıbrıs'ta artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını söyledi.

Ertuğruloğlu, Crans Montana'da başarısızlıkla sonuçlanan ve biten 50 yıllık müzakere sürecinden herkesin dersler çıkarması gerektiğine işaret ederek, Kıbrıs'ta Kıbrıs Türk halkının devleti, hakları, varlığı, egemenliği ve eşitliği kabul edilmediği hiçbir sürecin başarılı olamayacağına vurgu yaptı.

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, yeni sürecin eşitlik temelinde ve devletten devlete zemininde yapılması gerektiğini de söyledi.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'na New York temasları sırasında Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürü Kemal Köprülü ile 2. Sekreter Çağrı Kalfaoğlu eşlik ederken, görüşmelerde KKTC New York Temsilcisi Mehmet Dana ve 2. Sekreter Yasa Yeşilada da hazır bulundu.

(ID/GÜL)

