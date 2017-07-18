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18 Temmuz 2017 Salı 14:50

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu Uganda Meclis Başkanı Kadaga İle Görüştü

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamalarına katılmak için&nbsp; KKTC’de bulunan&nbsp; Uganda Meclis Başkanı&nbsp; Rebecca Alitwala Kadaga ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu Uganda Meclis Başkanı Kadaga İle Görüştü
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Lefkoşa, 18 Temmuz 17 (.): Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamalarına katılmak için  KKTC’de bulunan  Uganda Meclis Başkanı  Rebecca Alitwala Kadaga ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Ertuğruloğlu’na nezaket ziyaretinde bulunan Uganda Meclis Başkanı’na, Uganda’nın  Ankara Büyükelçisi Kasujja Moses Kalule Kagodo, 3 milletvekili ve  diğer yetkililer eşlik etti.

Uganda heyetine katılımları ve ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, heyete KKTC ve Kıbrıs sorunu hakkında bilgi verdi, sorularını yanıtladı.

(YIL/ŞEB) FOTOĞRAFLI

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