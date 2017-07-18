Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu Uganda Meclis Başkanı Kadaga İle Görüştü

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamalarına katılmak için KKTC’de bulunan Uganda Meclis Başkanı Rebecca Alitwala Kadaga ile bir araya geldi.

Lefkoşa, 18 Temmuz 17 (.): Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamalarına katılmak için KKTC’de bulunan Uganda Meclis Başkanı Rebecca Alitwala Kadaga ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Ertuğruloğlu’na nezaket ziyaretinde bulunan Uganda Meclis Başkanı’na, Uganda’nın Ankara Büyükelçisi Kasujja Moses Kalule Kagodo, 3 milletvekili ve diğer yetkililer eşlik etti.

Uganda heyetine katılımları ve ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, heyete KKTC ve Kıbrıs sorunu hakkında bilgi verdi, sorularını yanıtladı.

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