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18 Temmuz 2017 Salı 13:00

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu Türk Yıldızlarını Kabul Etti

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük bayramı için KKTC'de bulunan Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi Türk Yıldızları’nı kabul etti.

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu Türk Yıldızlarını Kabul Etti
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Lefkoşa, 18 Temmuz 17 : Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük bayramı için KKTC'de bulunan Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi Türk Yıldızları’nı kabul etti.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Türk Yıldızları, Ertuğruloğlu'na ziyaret anısına üzerinde Türk Yıldızlarının bulunduğu ve pilotların imzaladığı fotoğraf, şapka ve plaket takdim etti, anı fotoğrafı çektirdi.

Ertuğruloğlu, Türk Yıldızlarına teşekkür ederek, başarılı bir gösteri yapmalarını temenni etti.

(ÖZ/ŞEB) FOTOĞRAFLI

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