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18 Temmuz 2017 Salı 07:40

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu: "sözlerim Çarpıtıldı... 'gazete Duvar' Diye Bir Haber Sitesine Değerlendirmede Bulunmadım"

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, &#34;Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türkiye'ye bağlanması&#34; ile ilgili sözlerinin bilinçli ve kasıtlı olarak çarpıtıldığını belirterek, bu yönde kamuoyunu yanıltıcı şekilde yapılan haberlerin doğru olmadığını kaydetti.

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu: 'sözlerim Çarpıtıldı... 'gazete Duvar' Diye Bir Haber Sitesine Değerlendirmede Bulunmadım'
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Lefkoşa, 18 Temmuz 17 (.): Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türkiye'ye bağlanması" ile ilgili sözlerinin bilinçli ve kasıtlı olarak çarpıtıldığını belirterek, bu yönde kamuoyunu yanıltıcı şekilde yapılan haberlerin doğru olmadığını kaydetti.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Ertuğruloğlu, söz konusu haberlerde kaynak olarak gösterilen "Gazete Duvar" diye bir haber sitesine herhangi bir değerlendirmede bulunmadığını, röportaj vermediğini belirterek kamuoyunun bu tür spekülatif haberlere değer vermemesini istedi.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Güney Kıbrıs'ta haftalık yayımlanan Kathimerini gazetesine röportaj verdiğini ve bu röportajdan bir cümlenin bilinçli olarak çarpıtılarak öne çıkarıldığını kaydetti.

“SEÇENEKLER İÇİNDE”

Ertuğruloğlu, röportaj sırasında kendisine "KKTC'nin B planı olup olmadığının" sorulduğunu, kendisinin de "4-5 tane seçenek olduğunu" söylediğini, bunun üzerine muhabirin de "Türkiye'ye bağlanma bu seçeneklerden biri mi?" sorusu üzerine kendisinin de "Evet, bana göre bu da seçenekler içinde" diye bir yanıt verdiğini söyledi.

Sözlerinin çarpıtılmasını, vermediği bir röportajın verilmiş gibi gösterilmesini ve kamuoyu önünde yanlış bir tartışma başlatılmasını şiddetle kınadığını kaydeden Ertuğruloğlu, kamuoyunun bu tür spekülatif haberlere değer vermemesini istedi.

(GÖZ/GÜL)

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