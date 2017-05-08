Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, 'savaş Tamtamları' Açıklamasına Tepki Gösterdi

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Kıbrıs adasında barış ve huzurun garantisi olduğunu vurgulayarak, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın “savaş tamtamları ve mehter marşları” açıklamasına tepki gösterdi.

ERTUĞRULOĞLU: "KKTC VE TÜRKİYE, KIBRIS ADASINDA BARIŞ VE HUZURUN GARANTİSİDİR"

Lefkoşa, 8 Mayıs 17 : Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Kıbrıs adasında barış ve huzurun garantisi olduğunu vurgulayarak, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın “savaş tamtamları ve mehter marşları” açıklamasına tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Ertuğruloğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin her zaman ve her platformda Kıbrıs Türk halkının çıkarlarını ve haklarını koruduğunu, Barbaros Hayrettin Paşa sismik gemisinin Doğu Akdeniz'de KKTC'nin verdiği izinle sismik veri toplama çalışmalarına başladığını belirterek, Kıbrıs Türk halkının adadaki haklarını hiçe sayan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin doğalgaz konusunda samimiyetten yoksun davranışları ortadayken Cumhurbaşkanı'nın Barbaros Hayrettin Paşa gemisine tepki göstermesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın "Doğu Akdeniz'de savaş tamtamları ve mehter marşları değil, barış şarkıları ve dostluk türküleri duymak isteriz" açıklamasına tepki gösterdi.

Ertuğruloğlu, Doğu Akdeniz'de Kıbrıs Türk halkı ve KKTC'nin haklarını ve çıkarlarını koruyan Türkiye Cumhuriyeti'nin, KKTC ile işbirliği içerisinde Doğu Akdeniz'de sismik veri toplama çalışmalarına başladığını, ancak tüm Kıbrıs adasının sahibi olduğunu sanan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Barbaros Hayrettin Paşa gemisine o bölgede egemenliği olmadığı halde ihlal uyarısı yaptığını anımsattı.

“Bu uyarıya karşılık Barbaros Hayrettin Paşa gemisinin Güney Kıbrıs'a adanın tek sahibi olmadığını bir kez daha gösterdiğini” belirten Ertuğruloğlu, gemiden Rumlara cevap olarak çalınan mehter marşının Cumhurbaşkanı tarafından "savaş tamtamları" olarak değerlendirilmesine “sert” tepki gösterdi.

Ertuğruloğlu, şunları kaydetti:

“Güney Kıbrıs Rum yönetimi geçmişte de, şimdi de Kıbrıs Türk tarafının; doğal gaz çalışmaları alanında işbirliği yapılması veya tüm aramaların muhtemel çözüm sonrasına ertelenmesi önerisini yanıtsız bırakmıştır.

Aksine iki halkın eşit hakkı ve zenginliği olan bu doğal kaynaklarla ilgili tek taraflı adımlarını sürdürmektedir.

Güney Kıbrıs Rum yönetimi adanın eşit ortağı Kıbrıs Türk halkının haklarına saygı göstermek bir yana, ada etrafındaki tüm doğal kaynaklar kendilerine aitmiş gibi çeşitli parsellerde uluslararası petrol şirketleriyle anlaşmalar imzalamaya ve ihaleler yapmaya devam etmektedir.

Güney Kıbrıs Rum yönetimi doğal kaynaklar alanında kendi sürecini süratle ve Kıbrıs Türk halkının haklarını hiçe sayarak yürütürken, Kıbrıs Türk tarafı olarak bizim bu alandaki adımlarımızı 'çözüm sürecine tehdit' olarak nitelendirmeleri tam anlamıyla samimiyetsizliklerinin göstergesidir.

Bu çerçevede kendi hak ve menfaatlerimizi Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti ile işbirliğinde muhafaza etmeye ve daha da geliştirmeye devam edeceğiz.

Kıbrıs açıklarında sismik arama faaliyetinde bulunan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Barbaros Hayrettin Paşa Sismik Gemisi'nin, kendisine 'münhasır ekonomik alan ihlali' uyarısı yapan Rumlara mehter marşıyla cevap vermesini Cumhurbaşkanımızın 'savaş tamtamları' olarak değerlendirmesini hayretle karşıladığımı belirtmek isterim.

Kıbrıs Türk halkı bu adada barışı talep eden ve arzulayan bir halktır. Ancak karşısında Kıbrıs Türk halkını kendisi gibi adanın eşit ortağı değil, azınlık gören bir Rum yönetimi vardır. Bunu görmezden gelerek, Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye'yi bölgede 'savaş yanlısı veya barış önünde engel' olarak göstermek kimseye yarar sağlamaz.

Türkiye Cumhuriyeti Kıbrıs Türk halkının haklarını, menfaatlerini ve çıkarlarını korumak için her zaman KKTC'nin yanındadır ve olmaya devam edecektir. Türkiye ile KKTC arasındaki doğalgaz olmak üzere her alandaki işbirlikleri gelişerek sürdürülecektir.

Türkiye ve KKTC, Kıbrıs adasında barış ortamının garantisidir. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi adada Kıbrıs Türk halkını kendisine eşit görmediğini ve haklarına hiçbir saygı duymadığını, müzakere masası dışında yaptığı hareketlerle ortaya koymaktadır.

Hal böyle iken Cumhurbaşkanımızın, adanın ortak zenginliği olan doğalgaz konusunda tek başına hareket eden ve Kıbrıs Türk tarafının bu konuda adım atmasını bile hazmedemeyip engellemeye çalışan Rum yönetimini eleştireceğine, Barbaros Hayrettin Paşa gemisinden Kıbrıs Türk halkının haklarını hiçe sayan Rumlara mehter marşı ile cevap verilmesini 'savaş tamtamları' olarak nitelemesi büyük bir talihsizliktir.”

(SEL)