Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu'ndan Türkiye Spor Takımlarına Kktc Sporuna Destek Çağrısı

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Türkiye’deki spor takımlarına Kıbrıs Türk sporu üzerindeki izolasyon ve ambargoların aşılması konusunda işbirliği ve desteği artırma çağrısı yaptı.

Lefkoşa, 26 Temmuz 17 (.): Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Türkiye’deki spor takımlarına Kıbrıs Türk sporu üzerindeki izolasyon ve ambargoların aşılması konusunda işbirliği ve desteği artırma çağrısı yaptı.

Ertuğruloğlu, yazılı açıklamasında, özellikle Türkiye futbol takımlarının KKTC futbol takımları ile dostluk maçı başta olmak üzere aralarındaki sportif işbirliğini artırmalarının ambargoların kaldırılması ve ülke gençliğinin motivasyonunun artması bakımından büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Ülke üzerinde uygulanan haksız ve insanlık dışı izolasyon ve ambargolardan en fazla gençlerin etkilendiğine dikkat çeken Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Türkiye’nin desteğiyle bu kısıtlamaların belli bir dereceye kadar aşıldığını, Türkiye ile işbirliğinin artarak sürdürülmesinin önem arz ettiğini ve beklendiğini belirtti.

Ertuğruloğlu, Kıbrıs Türk gençliğinin uluslararası spor müsabakalarına katılımlarda ciddi ambargolara tabi olmasının motivasyon eksikliği yarattığını ve Kıbrıs Türk sporunun gelişimi ve gençlerin spor aktivitelerine yöneliminin kısıtlandığını ifade etti.

Ertuğruloğlu, Kıbrıs Türk halkının yıllardır süren müzakere sürecinde ambargolarla da mücadeleye devam ettiğini ve bu şekilde 50 yılın kaybedildiğini, öte yandan özelde gençlerin, genelde halkın daha fazla zamanının çalınmasının, geleceğinin izolasyonlara hapsedilmesinin mümkün olmadığını, bu konuda uluslararası camianın üzerine düşen ahlaki ve hukuki sorumluluğu omuzlamasının vaktinin çoktan geldiğini ifade etti.

Uluslararası alanda beklentiler sürerken gençlerin Kıbrıs Türk sporuna aidiyet hissetmesi, ülkelerine olan sevgilerinin perçinlenmesi için motivasyona ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Ertuğruloğlu, Kıbrıs Türk spor camiasının yanı sıra Türkiye'nin spor kulüplerinden de haklı beklentiler olduğunu vurguladı.

Ertuğruloğlu, Türkiye futbol takımları ve diğer branşlardaki spor takımlarının, Türkiye tarafından tanınmayan Güney Kıbrıs’ın spor takımları ile dostluk maçı dahil uluslararası maçlara çıkarken, Kıbrıs Türk takımları ile dostluk maçı dahi yapamamasının, Kıbrıs Türk gençliğini ve halkı derinden yaraladığını, güvenini sarstığını ve motivasyonu düşürdüğünü ifade etti.

Ertuğruloğlu, “BM iyi niyet misyonu çerçevesinde sürdürülen Kıbrıs müzakere sürecinin bittiğinin açıklandığı bu yeni dönemde anavatan Türkiye spor takımlarından KKTC sporuna daha fazla destek bekliyoruz” dedi.

Ertuğruloğlu, KKTC'de büyük bir taraftar kitlesine sahip Türkiye takımlarının KKTC futbol takımları ile dostluk maçı yapmasının ilk aşamada sporla uğraşan gençliği cesaretlendireceğini vurgulayarak şunları söyledi:

“Spor alanındaki işbirliğinin artırılması özelde Kıbrıs Türk sporu genelde ülkemizin gelişimine katkı sağlayacak, ülkemiz üzerinde uygulanan insanlık dışı ambargolara karşı sesimizin uluslararası platformlarda daha güçlü duyurulmasına vesile olacaktır. Bu noktada, diğer tüm alanlardaki koşulsuz işbirliğimiz ve ilişkilerimiz de düşünüldüğünde, Türkiye spor kulüplerinin bu beklentimize hassasiyetle cevap vereceğine, desteklerini artıracaklarına olan inancım tamdır.”

(YIL/HA)