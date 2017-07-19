Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Kosova Milletvekillerini Kabul Etti

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamalarına katılmak üzere KKTC’ye gelen Kosovalı milletvekillerini kabul etti.

Lefkoşa, 19 Temmuz 17 : Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamalarına katılmak üzere KKTC’ye gelen Kosovalı milletvekillerini kabul etti.

Dışişleri Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, bakanlıkta yer alan görüşmede, Ertuğruloğlu, Miferra Sinik ve Fikrim Damka ile bir araya geldi.

Ertuğruloğlu, milletvekillerine, 20 Temmuz’un Kıbrıs Türk halkı için önemini anlatarak, bu coşkuyu paylaşmak üzere KKTC’ye gelen milletvekillerine teşekkür etti.

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