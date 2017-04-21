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21 Nisan 2017 Cuma 15:11

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Katar İş Adamları Derneği Başkanı İle Görüştü

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Katar İş Adamları Derneği Başkanı Sheikh Faisal bin Qassim Al-Thani ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Katar İş Adamları Derneği Başkanı İle Görüştü
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Lefkoşa, 21 Nisan 17 : Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Katar İş Adamları Derneği Başkanı Sheikh Faisal bin Qassim Al-Thani ile görüştü.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Doha'da, Al-Thani'nin Al Faisal Holding'deki makam odasında yer alan görüşmede Ertuğruloğlu, Katarlı iş adamlarını, KKTC'yi daha yakından tanıması için ülkeye davet etti.

Ertuğruloğlu, Katar ile Türkiye arasında çok iyi ilişkiler bulunduğunu, bu çerçevede Katarlı iş adamlarının Kıbrıslı Türklerle de her türlü işbirliği yapabileceğini ve ticaret alanında işbirliklerinin geliştirilebileceğini kaydetti.

Al-Thani'ye KKTC hakkında detaylı bilgi veren ve ekonominin lokomotifi olan yüksek eğitim ile turizm alanlardaki çalışmaları anlatan Ertuğruloğlu, KKTC'nin izolasyon ve ambargolara rağmen ekonomik olarak Türkiye'nin desteğiyle gelişimini sürdüğünü anlattı.

Ertuğruloğlu, Katarlı iş adamlarının KKTC'yi ziyaret etmesi halinde, Kıbrıs'ın gerçeklerini de daha yakından görme imkanı bulacağını söyledi.
Görüşmede, Bakan Ertuğruloğlu'na, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Lakadamyalı, KKTC Doha Temsilcisi Dr. Tayseer Al-Shanableh, KKTC İstanbul Başkonsolosu Fahri Yönlüer, KKTC Doha Temsilciliği 2. Sekreteri Namık Cafer ile Dışişleri Bakanlığı 2. Sekreterlerinden Çağrı Kalfaoğlu eşlik etti.

(ÖZ/GÜL)

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