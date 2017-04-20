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20 Nisan 2017 Perşembe 16:05

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Katar Eğitim Bakanı İle Görüştü

Dışişleri Bakanı Tahsin, 50 yıldır süren müzakerelerde hiçbir başarı sağlanamadığını çünkü mevcut sistemle Kıbrıs'ta çözümün mümkün görünmediğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Katar Eğitim Bakanı İle Görüştü
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ERTUĞRULOĞLU: “MEVCUT SİSTEMLE BANA GÖRE KIBRIS'TA ÇÖZÜM MÜMKÜN GÖRÜNMÜYOR”

Lefkoşa, 20 Nisan 17 : Dışişleri Bakanı Tahsin, 50 yıldır süren müzakerelerde hiçbir başarı sağlanamadığını çünkü mevcut sistemle Kıbrıs'ta çözümün mümkün görünmediğini söyledi.

Ertuğruloğlu, “Müzakereler devlet ile toplum arasında sürdürüldüğü sürece çözüm zor görünüyor. Çünkü devlet kabul edilen Rumlar BM ve AB üyeliği avantajlarını elinde bulunduruyor, bizi azınlık görüyor, neden çözüm istesin.” dedi.

Katar’da temaslarda bulunan Ertuğruloğlu, Katar Eğitim ve Yüksek Eğitim Bakanı Dr. Mohammed bin Abdul Wahid Al-Hammadi ile görüştü.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Katar Eğitim ve Yüksek Eğitim Bakanlığı’nda yer alan görüşmede, Katar'ın vatandaşlarına yüksek eğitimde ne gibi destekler verdiği, Katar vatandaşlarının KKTC üniversitelerini tercih etmesi için neler yapılabileceği ve birlikte ne gibi çalışmaların hayata geçirilebileceği konuları konuşuldu.

Ertuğruloğlu, yaklaşık bir saat süren görüşmede, Katar Eğitim Bakanı Al-Hammadi'ye KKTC ve KKTC yüksek eğitimi hakkında detaylı bilgi verdi.

AL-HAMMADİ’YE DAVET

Katar Eğitim Bakanı'nı KKTC'ye davet eden Ertuğruloğlu, Al-Hammadi'nin KKTC'ye gelip hem üniversiteleri hem de Kıbrıs'taki gerçek durumu yerinde görmesini arzuladığını söyledi.

Ertuğruloğlu, Katar Eğitim Bakanı'nı KKTC'de ekibiyle birlikte ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını belirtti.

KKTC'nin yüksek eğitim yanında bir diğer önem verdiği alanın da turizm olduğuna işaret eden Ertuğruloğlu, KKTC üniversitelerinin Katar'a gidip tanıtım yapabileceğini, ayrıca KKTC turizminin tanıtılması içinde işbirliği gerçekleştirebileceklerini söyledi. 

“GELEN ÖĞRENCİ SAYISINI ARTIRMAK İSTİYORUZ”

Ertuğruloğlu'na KKTC yüksek eğitimi yanında ekonomi, turizm ve ticaret gibi konularda sorular yönelten Al- Hammadi, Kıbrıs konusunda da bilgi edinmek istedi.

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu da, İslam İşbirliği Teşkilatına üye ülkelerden KKTC'ye 22 binin üzerinde öğrenci geldiğini ifade ederek, bu sayıyı ve Katar'dan gelen öğrenci sayısını da artırmak istediklerini söyledi.

“AMBARGOLAR DOLAYISIYLA SIKINTI YAŞIYORUZ”

KKTC Doha Temsilciliği'nin her zaman işbirliği için hazır olduğunu ifade eden Ertuğruloğlu, Kıbrıs sorununa da değindi:

"Kıbrıs sorunu devam ediyor. KKTC'ye ambargolar dolayısıyla direk uçuşlar olmadığından yüksek eğitim, turizm ve ticaret konularında sıkıntılar yaşıyoruz.

50 yıldır müzakereler sürüyor ama hiçbir başarı sağlanamadı. Çünkü mevcut sistemle bana göre Kıbrıs'ta çözüm mümkün görünmüyor.

Müzakereler devlet ile toplum arasında sürdürüldüğü sürece çözüm zor görünüyor. Çünkü devlet kabul edilen Rumlar BM ve AB üyeliği avantajlarını elinde bulunduruyor, bizi azınlık görüyor, neden çözüm istesin."

Ertuğruloğlu, Rum tarafının Kıbrıs'ı bir Helen adası gördüğünü ancak Kıbrıs'ın hiçbir zaman Helen adası olmadığını da vurguladı.

AL-HAMMADİ

Katar Eğitim ve Yüksek Eğitim Bakanı Al-Hammadi de, Katar'ın yüksek eğitme verdiği burslar ve üniversite okuyacak vatandaşlarına yönelik yaptığı uygulamaları anlattı.

Al-Hammadi, Ertuğruloğlu ve heyetine ziyaretten ötürü teşekkür ederek, eğitim alanında Doha'daki KKTC Temsilciliği aracılığıyla bazı işbirlikleri yapabileceklerini söyledi.

Görüşmenin sonunda iki bakan plaket teatisinde bulundu.

(AK/FEZ)     FOTOĞRAFLI

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