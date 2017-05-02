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02 Mayıs 2017 Salı 14:58

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu İstanbul’da Konferans Verecek

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, İstanbul Arel Üniversitesi’nde “Kıbrıs Görüşmelerinde Son Durum” konulu konferans verecek.

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu İstanbul'da Konferans Verecek
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Lefkoşa, 2 Mayıs 17 (.): Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, İstanbul Arel Üniversitesi’nde “Kıbrıs Görüşmelerinde Son Durum” konulu konferans verecek.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasına göre, İstanbul Arel Üniversitesi Öğrenci Konseyi’nin organize ettiği konferans, yarın 13.00-15.00 saatleri arasında Tepekent Yerleşkesi Konferans Salonu’nda yer alacak.

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, konferansta, Kıbrıs sorununun tarihçesi ve Kıbrıs müzakerelerinde yaşanan son gelişmeler hakkında öğrencilere bilgiler verecek.

(HÖ)          FOTOĞRAFLI

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