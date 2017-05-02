Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu İstanbul’da Konferans Verecek

Dışişleri Bakanlığı açıklamasına göre, İstanbul Arel Üniversitesi Öğrenci Konseyi’nin organize ettiği konferans, yarın 13.00-15.00 saatleri arasında Tepekent Yerleşkesi Konferans Salonu’nda yer alacak.

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