Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, İit Gençlik Formu Başkanı İskenderov İle Görüştü

Türkiye'de İstanbul Atatürk Havalimanı VİP Salonu’nda yer alan görüşmede, İİT Gençlik Formu Başkanı İskenderov, Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu'na örgütün çalışmaları ile ilgili bilgi verdi.

Lefkoşa, 23 Nisan 17 : Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Diyalog ve İşbirliği Gençlik Formu Başkanı Elşad İskenderov ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Diyalog ve İşbirliği Gençlik Formu Başkanı Elşad İskenderov ile görüştü.