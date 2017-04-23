Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, İit Gençlik Formu Başkanı İskenderov İle Görüştü

Lefkoşa, 23 Nisan 17 : Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Diyalog ve İşbirliği Gençlik Formu Başkanı Elşad İskenderov ile görüştü.
Dışişleri Bakanlığı açıklamasına göre görüşmede, İİT Gençlik Formu'nun gözlemci üye KKTC'ye yönelik çalışmaları ele alındı.
Türkiye'de İstanbul Atatürk Havalimanı VİP Salonu’nda yer alan görüşmede, İİT Gençlik Formu Başkanı İskenderov, Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu'na örgütün çalışmaları ile ilgili bilgi verdi.
Körfez ülkelerine gerçekleştirdiği ziyareti tamamlayan Ertuğruloğlu, bugün ülkeye dönecek.
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