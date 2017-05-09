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09 Mayıs 2017 Salı 14:40

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, “ıdef 2017” Savunma Sanayi Fuarı Açılışına Katıldı

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, İstanbul'da düzenlenen &#34;IDEF 13. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı&#34;nın açılışına katıldı.

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, 'ıdef 2017” Savunma Sanayi Fuarı Açılışına Katıldı
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Lefkoşa, 9 Mayıs 17 : Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, İstanbul'da düzenlenen "IDEF 13. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı"nın açılışına katıldı.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Milli Savunma Bakanı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı Başkanı Fikri Işık'ın davetlisi olarak fuara katılan Ertuğruloğlu'na, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Lakadamyalı, KKTC İstanbul Başkonsolosu Fahri Yönlüer ve İstanbul Konsolosu Asu Muhtaroğlu eşlik etti.

Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım'ın açılışını yaptığı fuarda, Türkiye Savunma Sanayi ürünleri tanıtılıyor.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilen IDEF 2017 Fuarı, TÜYAP Fuar Alanı’nda yer alıyor.

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, yarın Türkiye Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ile görüşecek, ayrıca fuar süresince bir dizi görüşmelerde bulunacak.
Ertuğruloğlu, fuara davet edilen konuk bakanlar onuruna dün gece verilen yemeğe de katıldı.

(DOĞ/GUR) FOTOĞRAFLI

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