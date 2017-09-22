Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu Eit Genel Sekreteri Akça İle Görüştü

Lefkoşa, 22 Eylül 17 (.): Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Genel Sekreteri Halil İbrahim Akça ile görüştü.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kapsamında her yıl düzenli olarak organize edilen EİT ve İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Toplantılarına katılmak üzere New York'ta bulunan Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, buradaki temaslarını sürdürüyor.

Dışişleri Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Ertuğruloğlu, bugün bu çerçevede KKTC'nin gözlemci üye olarak yer aldığı EİT'in genel sekreteri Halil İbrahim Akça ile bir araya gelerek, KKTC'nin EİT ile ilişkileri ve ortak yapılacak çalışmaları değerlendirdi.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, KKTC olarak EİT'e üye ülkeleri önümüzdeki aylarda ülkede düzenleyecekleri iki önemli etkinlikte ağırlayacaklarını belirterek, bu etkinlikleri başarıyla tamamlayacaklarına inanç belirtti. Ertuğruloğlu, 2018 yılında daha fazla EİT etkinliğine ev sahipliği yapma arzusunda olduklarını da söyledi.

EİT Genel Sekreteri Halil İbrahim Akça da, EİT toplantılarının KKTC'de yapılmasının KKTC için büyük önem taşıdığına işaret ederek, KKTC'nin bu etkinlikleri başarıyla tamamlayacağından emin olduğunu söyledi.

Görüşmede, bakan Ertuğruloğlu'na Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürü Kemal Köprülü de eşlik etti.

KKTC, Mart 2017 tarihinde İslamabad’ta gerçekleştirilen 13. EİT zirvesinde kabul edilen takvim ile uyumlu olarak bu yıl 2 EİT organizasyonu gerçekleştirecek.

KKTC, bu çerçevede Ekim ve Aralık aylarında "Kapasite Geliştirme ve Biyolojik Çeşitlilik Konularındaki En İyi Uygulamalara ilişkin İkinci Çalıştayı" ve "4. Uzmanlar Ekoturizm Grup Toplantısı"na ev sahipliği yapacak.

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