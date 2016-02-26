Dışişleri Bakanı Emine Çolak Londra’daki Etkinliğe Katıldı

Lefkoşa, 26 Şubat 16 : KKTC Londra Temsilciliği’nin düzenlediği kültür–sanat etkinlikleri çerçevesinde dün akşam Kıbrıslı Türk yönetmen Talat Gökdemir’in “Haftasonu” isimli kısa filminin ön gösterimi ve resepsiyon gerçekleştirildi.

KKTC Londra Temsilciliğinden verilen bilgiye göre, Yunus Emre Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliğe, Londra’da bulunan Dışişleri Bakanı Emine Çolak’ın yanı sıra, KKTC Londra Büyükelçisi Oya Tuncalı ,TC Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç ve Eşi, çeşitli sivil toplum kuruluşu yöneticileri ve yaşamını Londra’da sürdürmekte olan vatandaşlarımız katıldı. Davetlilere, Kıbrıs Türk mutfağından ikramlarda bulunuldu.

Londra’da kültür-sanattan iş dünyasına kadar birçok alanda başarılı Kıbrıslı Türkler bulunduğunu belirten KKTC Londra Büyükelçisi Oya Tuncalı, “Her alanda etkili gençlerimizi tanıtmak, yaptıkları eserlerin tanıtımına katkıda bulunmak bizim görevimiz. Temsilciliğimiz film gösterimi, kitap tanıtımı, genç sanatçıların konserleri gibi birçok kültür-sanat etkinliği düzenlemekte ve desteklemektedir.” dedi.

“Amacımız Birleşik Krallık’taki vatandaşlarımızın ülkemizle olan bağlarını güçlendirmek ve farkındalığı artırmaktır” diyen Tuncalı, başarılı kişilerin ülkenin tanıtımına ve temsiliyetine yardımcı olduğunu ifade etti.

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