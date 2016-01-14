Dışişleri Bakanı Çolak, Türkiye-kıbrıs Türk Cumhuriyet İşbirliği Cemiyeti Heyetini Kabul Etti

Lefkoşa, 14 Ocak 16 : Dışişleri Bakanı Emine Çolak, Rüşat Aydoğan başkanlığındaki Türkiye-Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İşbirliği Cemiyeti’ni kabul etti.



Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesinden verilen bilgiye göre, Türkiye-Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İşbirliği Cemiyeti Başkanı Rüşat Aydoğan kabulde, kardeş ülke Kıbrıs’ta olmaktan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kıbrıs’ın kendileri için büyük önem taşıdığını, Kıbrıslı Türklerle iyi günde-kötü günde birlikte olduklarını ifade eden Aydoğan, Kıbrıs sorununda yaşanan gelişmeleri de merakla takip ettiklerini belirtti.

Dışişleri Bakanı Çolak da, Türkiye-Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İşbirliği Cemiyeti’ni ağırlamaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kıbrıs ve Türkiye arasındaki bağların çok güçlü olduğunu söyledi.

Kıbrıs sorunu konusuna da değinen Çolak, 40 yılı aşkındır devam eden müzakere sürecinde arzu edilenin iki toplumlu, iki bölgeli ve Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliğinin sağlanacağı bir federasyon olduğunu ifade etti.

Çolak, Kıbrıslı Türklerin kimliklerinin inkâr edildiğini bu sebeple tanınmamışlığın Kıbrıslı Türklere çok büyük zorluklar getirdiğini ifade ederken, Kıbrıslı Türklerin bu şekilde cezalandırılmamaları gerektiğini kaydetti.

Kabulün sonunda, Cemiyet Başkanı Aydoğan, Bakan Çolak’a teşekkür plaketi sundu.

(RU/GUR) FOTOĞRAFLI