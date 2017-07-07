Dışişleri Dairesi'nde 20 kişilik münhal

Münhal mevki için sınav tarihi, sınav saati ve adayların sınava gireceği yerler, sınav tarihinin belirlenmesinden sonra Kamu Hizmeti Komisyonu’nun http://khk.kamunet.net adresli sitesinden adaylara başvuru sırasında verilen “Alındı Belgesi”nde belirtilen aday numarası ile duyurulacak.

Resmi Gazete’de yer alan münhal duyurusuna göre, 20 Haziran’dan itibaren Kamu Hizmeti Komisyonu’na yapılmaya başlayan başvurular 21 Temmuz’da sona erecek.

Resmi Gazete’de yer alan münhal duyurusuna göre, 20 Haziran’dan itibaren Kamu Hizmeti Komisyonu’na yapılmaya başlayan başvurular 21 Temmuz’da sona erecek.