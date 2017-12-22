DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: “TASARININ 128 ÜLKE TARAFINDAN KABUL EDİLMESİNDEN MEMNUNİYET DUYDUK”

Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs kararını eleştiren karar tasarısının BM Genel Kurulu’ndan ABD’nin açık baskı ve tehditlerine rağmen 128 ülke tarafından kabul edilmesinden memnuniyet duyduklarını belirtti.

Dışişleri Bakanlığı tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, “Bu kararla, bugüne kadar Kudüs konusunda BM tarafından anılan kararlara bağlılığını teyit eden uluslararası toplum, ABD yönetiminin aldığı uluslararası hukukla çelişen kararın meşruiyeti bulunmadığını göstermiştir” denildi.

Uluslararası toplumun sergilediği sağduyulu tutumun, İkinci Dünya Savaşı sonrasına oluşan koşulların şekillendirdiği BM Güvenlik Konseyi’nin yapısı üzerindeki tartışmaları güçlendirdiği kaydedilen açıklamada, “ABD yönetiminin aldığı bu yanlış kararı gözden geçirmesini ve Filistin meselesinin 1967 sınırları temelinde ve başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin Devleti’nin kurulması ile çözüme kavuşturulması yönünde katkı koymaya devam etmesini temenni ediyoruz” ifadeleri yer aldı.

Yeni karar tasarısının İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı sıfatıyla Türkiye ve Arap Ligi Dönem Başkanı sıfatıyla Yemen tarafından sunulan ve ABD yönetimini söz konusu kararından vazgeçmeye çağırdığı belirtilen açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın “Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma” kararının tüm dünyanın tepkisini çektiği, bu kararın geri alınmasına yönelik Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne sunulan karar tasarısının üye ülkelerin tümünün kabul oyuna karşılık ABD tarafından veto edilmesinin ise tepkileri daha da artırdığı hatırlatıldı.

“Bölgede yürütülen barış çabalarına hizmet etmeyen ABD’nin bu talihsiz kararı ülkemizde de endişe ile karşılanmıştır” denilen Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, konunun bu kez Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda ele alındığı anımsatıldı.