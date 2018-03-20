DIŞİŞLERİ BAKANI ÖZERSAY ÇAVUŞOĞLU İLE BİR ARAYA GELDİ

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldi.



Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı resmî konutunda yer alan görüşme Kıbrıs saatiyle 12.00'de başladı.



Çavuşoğlu’nun, Özersay'ı kapıda karşılamasının ardından iki bakan ilk olarak baş başa görüşmeye geçti. Baş başa görüşmenin ardından heyetler arası çalışma yemeğine geçilecek.



Toplantının ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek.



Görüşmede, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki yakın iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik hususlar ve Kıbrıs meselesine ilişkin son gelişmeler ele alınacak.



Dışişleri Bakanı Özersay’a, ziyarette Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Lakadamyalı, KKTC Ankara Büyükelçisi Fazıl Can Korkut, Danışmanlık ve Siyasi İşler Müdürü Güneş Onar, Siyasi İşler Müdürü Gizem Alpman ile 1. Sekreter Sonat Altuğ eşlik ediyor.