Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
116825
ALTIN
166.033
DOLAR
3.9257
STERLİN
5.5049
EURO
4.8173
“Aylardır yargılanmayı bekliyor”
“Aylardır yargılanmayı bekliyor”
50 metre sürüklendi
50 metre sürüklendi
8 Yaşındaki Çocuğa Taciz
8 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA TACİZ
Dikkat.. Yarın Elektrik Kesintisi Olacak
ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
banner256
Flaş Haber
8 Yaşındaki Çocuğa Taciz
Kapat

DIŞİŞLERİ BAKANI ÖZERSAY ÇAVUŞOĞLU İLE BİR ARAYA GELDİ

DIŞİŞLERİ BAKANI ÖZERSAY ÇAVUŞOĞLU İLE BİR ARAYA GELDİ

20 Mart 2018 Salı 13:37
DIŞİŞLERİ BAKANI ÖZERSAY ÇAVUŞOĞLU İLE BİR ARAYA GELDİ
banner238

DIŞİŞLERİ BAKANI ÖZERSAY ÇAVUŞOĞLU İLE BİR ARAYA GELDİ

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldi.
 

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı resmî konutunda yer alan görüşme Kıbrıs saatiyle 12.00'de başladı. 
 

Çavuşoğlu’nun, Özersay'ı kapıda karşılamasının ardından iki bakan ilk olarak baş başa görüşmeye geçti. Baş başa görüşmenin ardından heyetler arası çalışma yemeğine geçilecek. 
 

Toplantının ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek.
 

Görüşmede, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki yakın iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik hususlar ve Kıbrıs meselesine ilişkin son gelişmeler ele alınacak.
 

Dışişleri Bakanı Özersay’a, ziyarette Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Lakadamyalı, KKTC Ankara Büyükelçisi Fazıl Can Korkut, Danışmanlık ve Siyasi İşler Müdürü Güneş Onar, Siyasi İşler Müdürü Gizem Alpman ile 1. Sekreter Sonat Altuğ eşlik ediyor. 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Aylardır yargılanmayı bekliyor”
“Aylardır yargılanmayı bekliyor”
50 metre sürüklendi
50 metre sürüklendi
Varoğlu, hastalıklar konusunda açıklama yaptı
Varoğlu, hastalıklar konusunda açıklama yaptı

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim