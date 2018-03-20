DIŞİŞLERİ BAKANI ÖZERSAY ANKARA'DA...

ÖZERSAY, ÇAVUŞOĞLU İLE GÖRÜŞÜYOR… GÖRÜŞMEDEN SONRA ORTAK BASIN TOPLANTISI DA DÜZENLENECEK

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, bugün Ankara’da Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geliyor.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Kudret Özersay’la Çavuşoğlu, Kıbrıs saatiyle 11.30’da Dışişleri Bakanlığı resmî konutunda görüşecek. İki bakanın baş başa görüşmesinin ardından heyetler arası çalışma yemeğine geçecek.

Özersay ile Çavuşoğlu, baş başa görüşme ve heyetler arası toplantının ardından saat 13.00'te de ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Ziyarette Türkiye ile KKTC arasındaki yakın iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik hususlar ve Kıbrıs meselesine ilişkin son gelişmeler ele alınacak.

Ankara ziyaretinde Dışişleri Bakanı Özersay’a, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Lakadamyalı, Danışmanlık ve Siyasi İşler Müdürü Güneş Onar, Siyasi İşler Müdürü Gizem Alpman ile 1. Sekreter Sonat Altuğ eşlik ediyor.

Özersay'ı Ankara'ya varışında KKTC Ankara Büyükelçisi Fazıl Can Korkut ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı yetkilileri karşıladı.