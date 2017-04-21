Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Türkiye’nin Doha Büyükelçiliği'ni Ziyaret Etti

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Katar'daki temasları kapsamında Türkiye Cumhuriyeti’nin Doha Büyükelçiliği'ni ziyaret etti.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Ertuğruloğlu ziyarette, Türkiye Cumhuriyeti Doha Büyükelçisi Fikret Özer’e KKTC Doha Temsilciliği'ne verdiği desteklerden ötürü teşekkür etti.

Görüşmede, Kıbrıs konusu ile KKTC'nin Doha'da turizm, ticaret ve yüksek eğitimle ilgili yapabileceği tanıtım çalışmaları ele alındı, görüş alışverişinde bulunuldu.

Ertuğruloğlu, ziyaret anısına Büyükelçi Özer'e plaket de sundu.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ayrıca KKTC Doha Temsilciliği'ni de ziyaret ederek, KKTC Doha Temsilcisi Dr. Tayseer Al-Shanableh'den çalışmaları hakkında bilgi aldı.