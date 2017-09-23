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23 Eylül 2017 Cumartesi 07:17

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu İit Genel Sekreteri Al-othaımeen İle Görüştü

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Dr. Yousef Al-Othaimeen ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu İit Genel Sekreteri Al-othaımeen İle Görüştü
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 Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Dr. Yousef Al-Othaimeen ile görüştü.

New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde yer alan İİT Dışişleri Bakanları Yıllık Eşgüdüm Toplantısı'na katılan Dışişleri Tahsin Ertuğruloğlu, toplantının tamamlanmasının ardından görüştüğü İİT Genel Sekreteri’ne, Kıbrıs Türk halkına verdiği destek ve sağladığı işbirliğinden ötürü teşekkür etti.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, KKTC'nin gözlemci üye olarak yer aldığı İİT toplantısında konuşma yapması ve Kıbrıs Türk halkının sesinin duyurulmasının önemine işaret eden Ertuğruloğlu, EİT ve İİT'nin, Kıbrıs Türk halkının gözlemci üye olarak yer aldığı ve sesini duyurabildiği en önemli uluslararası etkinlikler olduğuna işaret etti.

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Kıbrıs Türk halkının haklılığını ve maruz kaldığı haksızlıkları uluslararası camiaya anlatmak için her türlü uluslararası girişimi yapacaklarını da sözlerine ekledi.

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