DIŞİŞLERİ BAKANI ERTUĞRULOĞLU CENEVRE'DE..

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kıbrıs müzakerelerinin gerçekleştirildiği Cenevre'ye geldi.
Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu'nu Cenevre Havalimanı'nda KKTC'nin Cenevre Temsilcisi Ayda Soylu karşıladı.
Ertuğruloğlu'na Cenevre'de Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Lakadamyalı ile Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müdürü Damla Güçlü eşlik edecek.
Dün Cenevre'de olması planlanan Ertuğruloğlu, İstanbul'daki kötü hava şartlarından ötürü uçak seferlerinin iptal edilmesinden dolayı Cenevre'ye bugün ulaşabildi.
Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Başbakan Hüseyin Özgürgün'ün ise yarın Cenevre'de olması bekleniyor.