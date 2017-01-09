DIŞİŞLERİ BAKANI ERTUĞRULOĞLU CENEVRE'DE..

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Başbakan Hüseyin Özgürgün'ün ise yarın Cenevre'de olması bekleniyor.

Dün Cenevre'de olması planlanan Ertuğruloğlu, İstanbul'daki kötü hava şartlarından ötürü uçak seferlerinin iptal edilmesinden dolayı Cenevre'ye bugün ulaşabildi.

Ertuğruloğlu'na Cenevre'de Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Lakadamyalı ile Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müdürü Damla Güçlü eşlik edecek.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kıbrıs müzakerelerinin gerçekleştirildiği Cenevre'ye geldi. Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Başbakan Hüseyin Özgürgün'ün ise yarın Cenevre'de olması bekleniyor.