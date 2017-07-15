Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, 15 Temmuz Şehitlerini Andı

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Türkiye Cumhuriyeti demokrasisine karşı gerçekleştirilen darbe girişiminin yüce Türk halkı tarafından engellendiği ve demokrasinin korunduğuna işaret ederek, o gece TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla sokaklara inerek iradesine sahip çıkan Türk milletinin ne kadar cesur bir millet olduğunu bir kez daha dünyaya gösterdiğini vurguladı.

ERTUĞRULOĞLU: “TÜRK MİLLETİ NE KADAR CESUR BİR MİLLET OLDUĞUNU BİR KEZ DAHA DÜNYAYA GÖSTERDİ”

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Türkiye Cumhuriyeti demokrasisine karşı gerçekleştirilen darbe girişiminin yüce Türk halkı tarafından engellendiği ve demokrasinin korunduğuna işaret ederek, o gece TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla sokaklara inerek iradesine sahip çıkan Türk milletinin ne kadar cesur bir millet olduğunu bir kez daha dünyaya gösterdiğini vurguladı.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, 15 Temmuz 2016’da Türkiye demokrasisine karşı gerçekleştirilen hain darbe girişimini kınayarak, bu darbe girişimine karşı protesto ve direniş eylemlerinde yaşamını yitirenleri rahmet ve saygıyla andı.

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Türkiye’de 15 Temmuz 2016’da gerçekleştirilen darbe girişiminin 1. yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

15 Temmuz’un Türkiye demokrasisi açısından bir milat noktası olduğuna işaret eden Ertuğruloğlu, halkın gücüyle engellenen 15 Temmuz’un, Türkiye tarihinde demokrasi zaferi olarak yer alacağını belirtti.

Darbe girişimi gecesi İstanbul ve Ankara’daki darbe karşıtı protesto ve direniş eylemlerinde yaşamını yitiren 249 şehide Allahtan rahmet dileyen Ertuğruloğlu, demokrasi mücadelesi verirken yaşamını kaybeden şehitlerin sonsuza dek anılacağını kaydetti.

Türk halkının darbe girişimi gecesi geleceğine ve demokrasisine sahip çıktığını belirten Ertuğruloğlu, Türk halkının ülkesine ihanet edenlere geçit vermediğini ve darbecilere en büyük dersi verdiğini belirtti.

Kıbrıs’ta da, 15 Temmuz 1974 yılında Yunanistan tarafından askeri darbe gerçekleştirildiğini ve bu darbenin Anavatan Türkiye’nin yasal ve haklı müdahalesiyle başarılı olmadığını ifade eden Ertuğruloğlu, bu müdahale sonucu Kıbrıs Türk halkının bir soykırımdan kurtarıldığını ve bugünkü bağımsız ve özgür yaşamına kavuştuğuna dikkat çekti.

Ertuğruloğlu, o dönemde Yunan cuntasının gerçekleştirdiği darbe girişiminin Türkiye tarafından engellenmesiyle hem Kıbrıs Türk halkının hem de Kıbrıs Rum halkının barışa, huzura ve istikrara kavuştuğuna işaret ederek, bugün Kıbrıs’ta iki ayrı devlete sahip olan halkların, iyi komşuluk ilişkileriyle çalışarak geleceği inşa edebileceğini vurguladı.