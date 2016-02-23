Dışişleri Bakanı Çolak Berlin’de…

ÇOLAK, ALMANYA’NIN AB BAKANI ROTH VE PARTİ TEMSİLCİLERİYLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Emine Çolak, Almanya’nın başkenti Berlin’de bir dizi temaslarda bulunuyor.

Enformasyon Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre Çolak, Berlin ziyareti kapsamında Almanya’nın AB Bakanı Michael Roth ile görüştü. Parlamentoda yer alan görüşmede Çolak, Kıbrıs müzakere sürecinde gelinen son aşamayı Roth’a aktarma fırsatı buldu.

Çolak görüşmede, “çözüm sürecinde zor konulara gelindiğini, buna rağmen tarafların yönetim, AB, ekonomi ve mülkiyet konularında mayıs ayına kadar kapsamlı bir ilerleme kaydetmeyi umduklarını” belirtti.

Çolak görüşmede, “Güney Kıbrıs’taki seçimlerden sonra süratle kalan diğer konulara yoğunlaşıp 2016 içerisinde bir anlaşmaya varmayı arzulayan Kıbrıs Türk tarafının büyük bir çaba içerisinde olduğunu” Roth’a aktardı.

Çolak, Almanya temasları kapsamında, Federal Parlamento’daki hükümet ve muhalefet partilerinin temsilcileriyle ile bir dizi görüşme yaptı.

Çolak bu kapsamda, Federal Parlamento AB Komisyon Başkan Yardımcısı SPD Milletvekili Achim Barchmann ile görüştü. Görüşmede, çözüm süreci ele alınırken, Almanya’nın hem çözüm sürecine hem de çözüm sonrası AB içerisindeki siyasi ve teknik desteğinin önemi üzerinde duruldu. Çolak, Almanya’nın çözüme olan desteğinin devamının sürece olumlu etkisinin altını çizdi.

Çolak, Federal Parlamento Dışilişkiler Komisyonu üyesi SPD Milletvekili Dietmar Nietan ile de Federal Parlamento’da bir araya geldi. Çolak, Nietan’a, Kıbrıs’ta çözüm için sürdürülmekte olan müzakere süreci ile ilgili bilgi verdi ve SPD ile Almanya Parlamentosu’nun çözüm sürecine desteğinin önemini vurguladı.