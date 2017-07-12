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12 Temmuz 2017 Çarşamba 07:25

Dışarıda çalıştıranları 102'ye ihbar edin!

Dışarıda çalıştıranları 102'ye ihbar edin!
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 Dışarıda çalıştıranları 102'ye ihbar edin!

12- 14 Temmuz tarihlerinde 12.00-16.00 saatleri arasında çalışmak yasak. Bakanlığın uygulamasına aykırı çalışma tespit etmesi halinde ALO 102 İhbar Hattı’na ulaşılması istendi,

Dışarıda çalışanların çalışma saatlerinde bugünden itibaren yeni düzenlemeye gidiliyor.

Meteroloji Dairesi’nin hava sıcaklıklarının bugünden itibaren mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini duyurmasının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, dışarıda çalışan işçilerin sağlığının korunabilmesi amacıyla çalışma saatlerinde yeni düzenlemeye gidildiğini açıkladı.

Buna göre bugünden itibaren üç gün süreyle 12.00-16.00 saatleri arasında güneş altında çalışılması yasaklandı.

Düzenleme 14 Temmuz’a kadar devam edecek.Yapılan açıklamada, Bakanlığın uygulamasına aykırı çalışma tespit etmesi halinde ALO 102 İhbar Hattı’na ulaşılması istendi, tüm işveren ve çalışanların karara duyarlılık göstermesi talep edildi.

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