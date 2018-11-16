



Lefkoşa, 16 Kasım 18 : Diş Hekimliği Haftası, 19-25 Kasım tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle kutlanacak.Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası Başkanı Dr. Ahmet Özant’ın açıklamasına göre, “Diş Hekimliği Haftası” pazartesi saat 10.30’da Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nde yapılacak basın toplantısıyla açılacak.22 Kasım “Diş Hekimliği Günü” ve bu günü içine alan hafta da “Diş Hekimliği Haftası” olarak kutlanıyor.(RÇ/FEZ)