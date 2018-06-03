Dış Basın Birliği Soykal’ın Ölümü Üzerine Mesaj Yayımladı

Lefkoşa, 3 Haziran 18 (.): Dış Basın Birliği, gazeteci-yazar Saffet Soykal’ın ölümü üzerine mesaj yayımladı.



Birlik mesajında, şöyle denildi:



“BRTK eski çalışanlarından gazeteci Saffet Soykan’ın yaşamını yitirdiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.



Saffet abi, gazetecilik mesleğine yarım yüzyılI aşkın bir süre hizmet etmiş, meslek onuruna yakışır tutumuyla hepimize örnek teşkil eden bir büyüğümüz olmuştur.Saffet Abi’ye Tanrı’dan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.”(HA)