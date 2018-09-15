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Diş Tabipleri Odası VIII. Olağan Gelen Kurulu Dün Yapıldı

Diş Tabipleri Odası VIII. Olağan Gelen Kurulu Dün Yapıldı

15 Eylül 2018 Cumartesi 06:42
Diş Tabipleri Odası VIII. Olağan Gelen Kurulu Dün Yapıldı

Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası VIII. Olağan Gelen Kurulu dün yapıldı. Oda Başkanlığına Dr. Dt. Ahmet Özant getirildi.

Oda’dan yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanı Filiz Besim’in de katıldığı dünkü genel kurulda yetkili organlar da belirlendi.

Yönetim Kurulu, Dr. Dt. Hayriye Tümer, Dr. Dt. Seniha Öztoprak, Dr. Dt. Aysa Ayalı, Dr. Dt. Özay Önöral, Dt Erim Tandoğdu, Dt. Özkem Azmi Öge’den oluşurken; Dt. İzgen H. Karakaya,
Dt. Nermin Yönel, Dr. Gizem Dimililer yedek üye oldu.

Denetleme Kurulunda, Dt. Sami Solyalı, Dr. Hüseyin Özen, Dr. Serap Çetiner görev yapacak. Yedek üye ise, Dt. Nural Temelci.
 

Son Güncelleme: 15.09.2018 10:07
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