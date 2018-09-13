

Girne Belediyesi ve Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Diş Hastanesi işbirliğinde, 0-15 yaş arası çocuklar için 3 gün süreyle ağız ve diş taraması ile eğitim çalışması gerçekleştirildi.

Belediye Başkanlığından verilen bilgiye göre, “Diş çürüğü insanların kaderi değildir” sloganıyla düzenlenen etkinlikler, Girne, Zeytinlik ve Ozanköy’de gerçekleşti. Yaklaşık 200 çocuğun katıldığı etkinliklerde, ağız ve dişleri taranan çocuklara dişlerini nasıl fırçalamaları gerektiği anlatıldı. Taramanın ardından Girne Üniversitesi Diş Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Serap Çetiner tarafından ailelere diş sağlığı hakkında eğitim ve bilgilendirici kitapçık verildi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, sağlıklı bireyler yetiştirmek için eğitim ve farkındalığın önemine dikkat çekerek, yerel yönetimlerin sağlık konusunda yapılacak etkinliklere destek çıkıp katkı koyması gerektiğini vurguladı. Güngördü, kurumlar arası işbirliğinin önemli olduğunu anlatarak, etkinliğin gerçekleşmesini sağlayan Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Diş Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Serap Çetiner ile Dt Ferdiye Küçük’e katkılarından dolayı teşekkürlerini sundu.

Prof. Dr. Serap Çetiner’in de, çürüksüz bir toplum yaratmak için çocukların ağız ve diş taraması ile eğitilmesinden başlanması gerektiğini belirterek, ilgili kurumların işbirliğinin gereğine işaret ettiği belirtildi.

