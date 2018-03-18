DIŞ BASIN BİRLİĞİ’NDEN 18 MART MESAJI

“MUSTAFA KEMAL’İ VE MİLLETİN BEKASI İÇİN ŞEHİT OLANLARI SAYGI, RAHMET VE MİNNETLE ANIYORUZ”



Dış Basın Birliği, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 103’üncü yıldönümü nedeniyle mesaj yayımlayarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milletin bekası için şehit olanları saygı, rahmet ve minnetle andıklarını kaydetti.



Birliğin mesajında, “Çanakkale, öz yurdunu korumak için şahlanan yaralı bir ulusun, sayı ve maddi açılardan üstünlüğü tartışılmaz düşmanlarını yenerek, onları felce uğrattığı bir varoluş mücadelesidir. Bu mücadele dünya savaş tarihinde yerini almış, Türk tarihine altın harflerle yazılmış, Türk’ün kahramanlık ve şeref abidesi olarak dünyadaki mazlum milletlere örnek teşkil etmiştir” ifadelerine de yer verildi.