Dış Basın Birliği’nden 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü Mesajı...

“15 TEMMUZ’U UNUTMAYACAĞIZ... HER ZAMAN HATIRLANMASI İÇİN MÜCADELE VERECEĞİZ”



Dış Basın Birliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Dış Basın Birliği mesajında, “Anavatanımız Türkiye’de bundan 2 yıl önce gerçekleştirilmek istenen hain darbe girişiminin bugün yıl dönümü. 2 yıl önce memleketine ve geleceğine sahip çıkan Türk milleti, sayısız kahramanlık destanı yazdı. Halkın, FETÖ saldırılarına karşı Türkiye'nin dört bir yanında verdiği mücadele, kahramanca bir direniş olarak her zaman tarih sayfalarında yerini alacaktır” ifadelerine yer verildi.

Mesajda, mücadele ve direniş sırasında hayatını kaybeden demokrasi şehitleri saygı ve minnet ile anılırken, “15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde, 15 Temmuz’u unutmayacağımızı ve her zaman hatırlanması için mücadele vereceğimizi belirtmek isteriz” denildi.