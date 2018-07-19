Dış Basın Birliği Mutlu Barış Harekatı’nın 44. Yıl Dönümünü Kutladı

Dış Basın Birliği, Kıbrıs Türkü’nü özgürlüğüne kavuşturan 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekatı’nın 44. yıl dönümünü, Anavatan Türkiye’nin yaşamsal desteği ve güvencesi altında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti topraklarında huzur ve güven içerisinde kutladıklarını belirtti.

Birlik’ten yapılan açıklamada, harekatın 44. yıl dönümünü bir kez daha coşku ile kutladıkları ifade edilerek, Kıbrıs Türkü’nün 20 Temmuz’un anlam ve önemini iyice idrak ederek geleceğe güvenle bakması gerektiği kaydedildi.

Dış Basın Birliği, “20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatının yıldönümünü kutlarken, bu topraklar için canlarını veren Aziz Şehitlerimizi rahmetle anar, Gazilerimizi saygıyla selamlar, Türkiye Cumhuriyeti ve Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlılık duygularımızı ifade etmek isteriz” dedi.

