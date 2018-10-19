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Dış Basın Birliği Havadis gazetesinde bu sabah yaşanan haciz olayını üzüntü ile karşıladığını bildirdi

Dış Basın Birliği Havadis gazetesinde bu sabah yaşanan haciz olayını üzüntü ile karşıladığını bildirdi

19 Ekim 2018 Cuma 13:15
Dış Basın Birliği Havadis gazetesinde bu sabah yaşanan haciz olayını üzüntü ile karşıladığını bildirdi

Dış Basın Birliği, Havadis gazetesinde bu sabah yaşanan haciz olayını üzüntü ile karşıladığını bildirdi.


DBB Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Basın her şeyden önce ifade özgürlüğünün kamusal kullanım aracı olarak demokrasilerde vazgeçilmez bir öneme sahiptir” denildi.


Gazetecinin yürüttüğü kamu görevi ile her şeyden önce düşünce ve ifade özgürlüğüne hizmet ettiği belirtilen açıklamada, Havadis gazetesinin de KKTC’de bu kamusal görevi hakkıyla yerine getiren gazetelerden biri olduğu kaydedildi.


Açıklamada, “Yargı sürecindeki bir konu üzerine yorum yapmak doğru olmasa da, hukuki süreç tamamlanmadan gazeteye haciz göndermek, meslektaşlarımızın yayınları nedeniyle böyle bir muameleye maruz kaldığını düşündürmektedir” denildi.


Gazetecilerin, yaptıkları haberler nedeniyle hedef alınmalarının kabul edilemez bir tutum olduğu ifade edilen açıklamada, yargı sürecinin tamamlanmasını beklemenin en doğru hareket şekli olacağına işaret edildi.


Açıklamada, “Dış Basın Birliği olarak sevgili Başaran Düzgün’ün nezdinde Havadis gazetesinde çalışan tüm meslektaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi ve desteklerimizi iletiriz. Dileriz bu süreç en kısa sürede aklıselim ile sonuçlanır” ifadeleri kullanıldı.




 

Son Güncelleme: 19.10.2018 17:17
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