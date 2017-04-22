Dış Basın Birliği 23 Nisan Mesajı Yayımladı

Dış Basın Birliği, 23 Nisan’ın Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en anlamlı tarihlerden biri olduğunu belirtti.

Birlikten yayımlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajında, Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının tam 87 yıl önce, var olma mücadelesi içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni açtığı hatırlatıldı.

Ulu önder Atatürk’ün, Türk ulusunun bağımsızlığının ilan edildiği bu günü çocuklara armağan ederek aynı zamanda tüm dünya çocukları için bir bayram haline getirdiği belirtilen mesajda, “Geleceğimizin teminatı çocuklarımız bu bayram sayesinde barış, dostluk ve kardeşlik mirasını paylaşıyor ve gelecek kuşaklara taşıyor. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere şehitlerimizi bir kez daha minnetle anıyor ve onların aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun” denildi.