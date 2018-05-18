Dış Basın Birliği 19 Mayıs Mesajı Yayımladı!

DIŞ BASIN BİRLİĞİ 19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI MESAJI YAYIMLADI

Dış Basın Birliği, geleceğin gençlerle var olacağının bilinciyle gençlerin ve tüm milletin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutlayarak, ülke ve tüm dünya gençlerine güzel bir gelecek diledi.

Dış Basın Birliği, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun’a çıkmasıyla başlayan Milli Mücadele’nin zaferlerle taçlanarak, tarihe onurlu bir sayfa olarak eklendiği kaydedildi.

“Bu onurlu tarihin 99. yıldönümünde, Cumhuriyet kurmanın ve o’na sahip olmanın ne kadar zor ve değerli olduğunu bir kez daha hatırlıyor ve hatırlatmak istiyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizin huzurunda saygı ile eğiliyoruz.

Varoluşun ilk adımının atıldığı tarih olan 19 Mayıs’ı gençlere bayram olarak hediye eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk, “Bütün ümidim gençliktedir ” sözü ile gençlere verdiği değeri göstermiş, gençliğin bir Millet için önemini vurgulamıştır.”