Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

15 Temmuz 2017 Cumartesi 13:50

DIŞ BASIN BİRLİĞİ: “15 TEMMUZ 2016 TÜRKİYE’NİN VE TÜRK HALKININ BÜYÜK BİR KARARLILIK VE İNANÇ GÖSTEREREK ORTAYA KOYDUĞU BİR KAHRAMANLIK DESTANIDIR”

DIŞ BASIN BİRLİĞİ: '15 TEMMUZ 2016 TÜRKİYE'NİN VE TÜRK HALKININ BÜYÜK BİR KARARLILIK VE İNANÇ GÖSTEREREK ORTAYA KOYDUĞU BİR KAHRAMANLIK DESTANIDIR”
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner233

DIŞ BASIN BİRLİĞİ: “15 TEMMUZ 2016 TÜRKİYE’NİN VE TÜRK HALKININ BÜYÜK BİR KARARLILIK VE İNANÇ GÖSTEREREK ORTAYA KOYDUĞU BİR KAHRAMANLIK DESTANIDIR

Dış Basın Birliği (DBB), 15 Temmuz 2016’nın Türkiye’nin ve Türk halkının büyük bir kararlılık ve inanç göstererek ortaya koyduğu bir “kahramanlık destanı” olduğunu bildirdi.

DBB’den yayınlanan 15 Temmuz mesajında, Türk Milletinin, bir yıl önce, tarihinde birçok kez olduğu gibi ulusal birliktelik sergileyerek, birlik ve bütünlüğü bozmaya çalışanlara karşı büyük bir direniş gösterdiği kaydedildi.

Mesajda, “Bir milletin canı pahasına istikbaline ve istiklaline sahip çıkmasının en büyük örneklerinden birinin 15 Temmuz gecesi olduğunu düşünmekteyiz. Anavatanımızın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününü kutluyor, bu uğurda hayatını kaybeden aziz şehitlerimizi saygı ile anıyoruz” denildi.

GAÜ KURUCU REKTÖRÜ AKPINAR’IN 15 TEMMUZ MESAJI…

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Başkanı Serhat Akpınar, 15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe girişimini kınayarak şehit ve gazileri şükranla andığını bildirdi.

Akpınar yayınladığı mesajda, ülkelerin birlik ve beraberliğini tehdit eden her ne olursa olsun, Türk Milleti'nin sağlam iradesi karşısında bertaraf olacağını ifade ederek şunları kaydetti:

“Konunun esası, Türkiye'yi çatışma ortamına sürüklemek istemekte; demokrasiyi, refah arayışını ve toplumsal barışı yok etmeye çalışmaktadır. Ancak ulusumuzun, cumhuriyete yönelik bu hain saldırıya karşı, yine cumhuriyetin değerlerini temel alarak ve koruyarak karşı koyacağından kimsenin kuşkusu olmamalıdır. 15 Temmuz Türk Milletinin tüm dünyaya verdiği en güzel yanıttır.”

SAVAŞAN: “KIBRIS TÜRK HALKI, TÜRK HALKI’YLA AYRILMAZ BİR BÜTÜN OLDUĞUNU DÜNYA’YA GÖSTERDİ”

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi de, 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle mesaj yayınladı.

Konsey Başkanı Ahmet Savaşan, Türk Milletinin demokratik iradesine karşı düzenlenen ve tarihe kara bir leke olarak geçen 15 Temmuz kalkışmasına Türk Halkının hep birlikte direnerek başarısızlığa mahkum ettiğini belirtti.

Türkiye’nin tarihinin en anlamlı dayanışmalarından birini sergileyip demokrasi paydasında buluştuğunu ifade eden Savaşan, Türkiye’nin bu girişimden kazançlı çıkacağına olan inancını belirtti ve “15 Temmuz gecesi kendini, ailesini ve geleceğini düşünmeden sadece ülkesinin bekası için kararlılıkla sokağa dökülenleri saygıyla selamlar, bu uğurda gazi ve şehit olanları minnetle anıyoruz” ifadelerini kullandı.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
İş Arayanlar Buraya! Güncel İş İlanları İş Arayanlar Buraya!...
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
16 Temmuz 2017 Pazar Gündemi 16 Temmuz 2017 Pazar Gündemi
CTP Girne İlçesi’nden Lapta Belediye Başkanı’na Tepki… CTP Girne İlçesi’nden Lapta Belediye Başkanı’na...
Doğal Viagra Babutsa Çarşıda Doğal Viagra Babutsa Çarşıda
TC Lefkoşa Büyükelçiliği, Lefkoşa’da “15 Temmuz Şehitlerini Anma Töreni” Düzenledi TC Lefkoşa Büyükelçiliği, Lefkoşa’da “15...
AKPINAR, 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNİN YIL DÖNÜMÜNDE MESAJ YAYIMLADI AKPINAR, 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNİN YIL DÖNÜMÜNDE...
Berova İle Arter Gazimağusa’ya Yapılacak Yeni Okul Projesini Görüştü Berova İle Arter Gazimağusa’ya Yapılacak Yeni...
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner200

banner184

16 Temmuz 2017 Pazar Gündemi
&nbsp;Ülke ve dünyadaki gelişmeler takip edilecek.

Haberi Oku