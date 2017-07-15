DIŞ BASIN BİRLİĞİ: “15 TEMMUZ 2016 TÜRKİYE’NİN VE TÜRK HALKININ BÜYÜK BİR KARARLILIK VE İNANÇ GÖSTEREREK ORTAYA KOYDUĞU BİR KAHRAMANLIK DESTANIDIR”

Dış Basın Birliği (DBB), 15 Temmuz 2016’nın Türkiye’nin ve Türk halkının büyük bir kararlılık ve inanç göstererek ortaya koyduğu bir “kahramanlık destanı” olduğunu bildirdi.

DBB’den yayınlanan 15 Temmuz mesajında, Türk Milletinin, bir yıl önce, tarihinde birçok kez olduğu gibi ulusal birliktelik sergileyerek, birlik ve bütünlüğü bozmaya çalışanlara karşı büyük bir direniş gösterdiği kaydedildi.

Mesajda, “Bir milletin canı pahasına istikbaline ve istiklaline sahip çıkmasının en büyük örneklerinden birinin 15 Temmuz gecesi olduğunu düşünmekteyiz. Anavatanımızın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününü kutluyor, bu uğurda hayatını kaybeden aziz şehitlerimizi saygı ile anıyoruz” denildi.

GAÜ KURUCU REKTÖRÜ AKPINAR’IN 15 TEMMUZ MESAJI…

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Başkanı Serhat Akpınar, 15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe girişimini kınayarak şehit ve gazileri şükranla andığını bildirdi.

Akpınar yayınladığı mesajda, ülkelerin birlik ve beraberliğini tehdit eden her ne olursa olsun, Türk Milleti'nin sağlam iradesi karşısında bertaraf olacağını ifade ederek şunları kaydetti:

“Konunun esası, Türkiye'yi çatışma ortamına sürüklemek istemekte; demokrasiyi, refah arayışını ve toplumsal barışı yok etmeye çalışmaktadır. Ancak ulusumuzun, cumhuriyete yönelik bu hain saldırıya karşı, yine cumhuriyetin değerlerini temel alarak ve koruyarak karşı koyacağından kimsenin kuşkusu olmamalıdır. 15 Temmuz Türk Milletinin tüm dünyaya verdiği en güzel yanıttır.”

SAVAŞAN: “KIBRIS TÜRK HALKI, TÜRK HALKI’YLA AYRILMAZ BİR BÜTÜN OLDUĞUNU DÜNYA’YA GÖSTERDİ”

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi de, 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle mesaj yayınladı.

Konsey Başkanı Ahmet Savaşan, Türk Milletinin demokratik iradesine karşı düzenlenen ve tarihe kara bir leke olarak geçen 15 Temmuz kalkışmasına Türk Halkının hep birlikte direnerek başarısızlığa mahkum ettiğini belirtti.

Türkiye’nin tarihinin en anlamlı dayanışmalarından birini sergileyip demokrasi paydasında buluştuğunu ifade eden Savaşan, Türkiye’nin bu girişimden kazançlı çıkacağına olan inancını belirtti ve “15 Temmuz gecesi kendini, ailesini ve geleceğini düşünmeden sadece ülkesinin bekası için kararlılıkla sokağa dökülenleri saygıyla selamlar, bu uğurda gazi ve şehit olanları minnetle anıyoruz” ifadelerini kullandı.