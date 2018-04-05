Diriliş Ertuğrul’da şok ayrılık! Öldürüldü…

Başrolünde Engin Altan Düzyatan'ın oynadığı Diriliş Ertuğrul dizisinin 113. bölümünde Aslıhan Hatun'un ölümü obayı yasa boğdu. Aslıhan Hatun'u canlandıran Gülsüm Ali İlhan da diziye veda etti.

Sadettin Köpek’in hançerlediği Aslıhan Hatun’un ölümü sonrasında Ertuğrul Bey ve alpleri intikam yemini etti. Diriliş Ertuğrul’un son bölümünde Günalp Bey ve Ertuğrul Bey’in arasındaki kapışma sahnesi de nefesleri kesti. Dizinin 4 Nisan Çarşamba akşamı yayınlanan 113. bölümünde şok bir veda yaşandı. Sadettin Köpek Aslıhan Hatun’u hançerleyerek öldürdü. Dizinin son bölümünde Sadettin Köpek ve Aslıhan Hatun karşı karşıya geldi. Aslıhan Hatun hançeriyle Sadettin Köpek’i yaraladı. Ancak Emir Sadettin ise son bir hamleyle Aslıhan Hatun’u göğsünden ve boğazından hançerledi.

Aslıhan Hatun’un ölümü obayı yasa boğdu. Cenazesi obaya gelen Aslıhan Hatun için intikam yemini edildi. Obaya gelen Ertuğrul Bey ve Turgut ölüm haberini aldı. Turgut Aslıhan Hatun’un cenazesi yanında ant içerek, ‘Ant olsun ki, o soysuzun sonu bana verdiğin bu hançerle olacak Kanın yerde kalmayacak yiğit hatunum’ dedi. Aslıhan Hatun’un cenaze töreni de duygusal anlar yaşattı. Cenazenin toprağa verilmesinin ardından Ertuğrul Bey ve alpleri intikam yemini etti.