Direksiyon Hakimiyetini Kaybetti, Refüje Çarptı!

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre kaza, bugün saat 13.00 sıralarında yaşandı.31 yaşındaki Vahide Akyol, yönetimindeki NH 608 plakalı araç ile Girne istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada Ciklos mevkiine geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip orta refüje çarptı.Kaza sonucunda yaralanan olmadığı, soruşturmanın devam ettiği açıklandı.

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