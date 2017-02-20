Dipkarpaz’da Zeytin Üreticilerine Eğitim Verilecek

Dipkarpaz bölgesindeki zeytin üreticilerine, zeytin budama eğitimi ve hastalıklarla mücadele konusunda eğitim verilecek.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi’nin, üreticileri bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde düzenlediği tarla günleri ve gece eğitimlerine bu hafta Dipkarpaz’da devam edilecek.

Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, eğitim kapsamında Tarım Dairesi uzmanları ile üreticiler 22 Şubat Çarşamba günü saat 14.00’te Dipkarpaz Spor Kulübü’nde bir araya gelecek.

Eğitimde, üreticilere zeytin budaması konusunda uygulamalı eğitim verilecek.

Saat 19.00’da ise “Zeytin Ağacı Budaması ve Zeytin Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele” konusunda eğitim düzenlenecek.