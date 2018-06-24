Dipkarpaz’da 9 sandıktan 4’ü açıldı

YEREL KURULUŞ ORGANLARI GENEL SEÇİMİ GAYRI RESMİ SONUÇLARI
24 Haziran Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi gayrı resmi sonuçları açıklamaya devam ediyor.
Yüksek Seçim Kurulu’nda açıklanan gayrı resmi sonuçlara göre, Dipkarpaz’da toplam 9 sandıktan 4’ü açıldı.
Buna göre, kayıtlı seçmen 2206; Oy kullanan seçmen sayısı 715; Geçerli oy sayısı 652 ; Geçersiz oy 63.
Adayların pusula sırasına göre dağılımı şöyle:
Adayın Partisi Aday Adı Oy Toplamı %Yusuf Akgün (UBP) 148 22.7
CTP Suphi Coşkun (CTP) 247 37.88
DP Aslan Çebi (DP) 8 1.23
HP Havva Elkovan (HP) 229 35.12
BAĞ66 Ramazan Korkmaz (BAĞ66) 1 0.15
BAĞ65 Murat Yazıcı (BAĞ65) 19 2.91