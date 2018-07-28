Dipkarpaz-zaferburnu Yolunda Yangın





ELEKTRİK TELLERİNİN BİRBİRİNE ÇARPMASI SONUCU ÇIKAN YANGINDA ARPA SAMANLARI YANDILefkoşa, 28 Temmuz 18 (.): Dipkarpaz-Zaferburnu ana yolunun çiftlik bölgesi mevkiinde, tarladaki elektrik tellerinin birbirine çarpması sonucu çıkan yangında Kristos Ahilias’a ait arpa samanı tutuştu.Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün gece saat 22.00 sıralarında meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.Yangında 500 torba arpa samanı yanarak zarar gördü. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.(TUĞ/GÜL)